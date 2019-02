5 Stelle alle Amministrative. Giordani: "Candidato sindaco contro degrado e insicurezza"

Andrea Giordani è il candidato sindaco a Modena per il Movimento 5 Stelle, già noto nella città per aver svolto il ruolo di consigliere nel quartiere 2 Crocetta, S. Lazzaro, Modena est insieme all'attuale deputata Stefania Ascani e d altri attivisti, e ancor più per essere stato tra i fondatori del comitato "viale Gramsci e dintorni." E' su quest'ultimo argomento che Giordani punta il proprio discorso per poi estenderlo ad una proposta nuova per la città, dopo la candidatura nel 2014 di Marco Bortolotti.