Le celebrazione del 205° anniversario della fondazione dell’Arma

Anche quest’anno i Carabinieri della Provincia di Modena sono stati protagonisti di numerose operazioni di servizio che hanno suscitato il plauso delle Autorità, della cittadinanza e della scala gerarchica. Per alcuni di questi, in particolare per 8 militari dipendenti, protagonisti di tre diverse operazioni di servizio di notevole rilevanza, la consegna dei relativi Encomi avverrà presso il superiore Comando di Legione in Bologna.

Tra questi, il Car. PESARO Cesare,in favore del quale il Signor Sindaco di Modena, ha voluto conferire un premio particolare, la “Bonissima” - riproduzione di un’antica statua posta all'angolo del Palazzo comunale di Modena - simbolo della storia sociale e solidale di Modena, per il gesto compiuto in data 8 agosto 2018, in una via del centro storico di questo Capoluogo, quando, nel procedere all’identificazione e alla ricerca di un uomo senza fissa dimora, poiché resosi responsabile, poco prima, del furto di generi alimentari, provvedeva, oltre alla dovuta denuncia del reo, ad acquistare e a donare alla stesso un paio di sandali, poiché riscontrato in evidente stato di indigenza e sprovvisto di calzature”.