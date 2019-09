Api a rischio e apicoltori lasciati da soli: "Ci sono soluzioni, altrimenti è a rischio l'essere umano"

Quando pensiamo alla sopravvivenza dell'uomo non immaginiamo che il 76% degli alimenti che abitualmente mangiamo sono conseguenze dell'impollinazione delle api da miele, eppure 30 anni fa hanno smesso di riprodursi in modo "autonomo" e oggi questo compito degli apicoltori. Uno dei giovani apicoltori modenesi, Luca Serri, ha infatti parlato questa sera a Friday For Future Modena del grave pericolo per l'umanità se gli apicoltori non saranno aiutati, ma anche delle soluzioni che si possono prendere per poter favorire la crescita del numero di api.