"Architettura della Vita". Le forme della bellezza del designer modenese Cesare Leonardi

"Architettura della Vita" è questo il titolo della mostra di successo dedicata alle opere e alle idee deldesigner modenese Cesare Leonardi. Un'esposizione che sta vivendo le ultime settimane, con la chiusura il 18 febbraio, e che vale la pena di vedere per scoprire l'ingegno modenese e comprendere le varie forme che può assumere la bellezza. La mostra si divide tra Palazzo Margherita, lungo corso Canalgrande, e la palazzina Vigarani nel cuore dei giardini ducali. Due luoghi che raccontano la storia di Leaonrdi, un creativo nei campi architettura, urbanistica, fotografia, design, pittura e scultura, lavorando costantemente al confine tra progettazione e pratica artistica. La mostra presenta al pubblico il patrimonio di opere e documenti custodito nella sua casa-studio, raccontando il carattere trasversale e interdisciplinare della sua ricerca. Non si tratta di una mostra di architettura in senso stretto ma di progettualità in senso ampio: la produzione di Leonardi è un sistema cinetico che è passato da un ambito all’altro senza soluzione di continuità.