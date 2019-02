Modena fu determinante in Europa grazie agli Estensi. Una nuova associazione riscopre la storia

Nasce una nuova associazione a Modena con l'intento di approfondire lo studio degli Estensi - Asburgo e in particolare del personaggio storico di Sissi, che in realtà si chiamava Sisi. La nascita del Circolo si è realizzata grazie alla collaborazione di altre due mie amiche che come me coltivano una passione simile; si parla tanto male dei social ma in questo caso sono stati proprio loro il trait d'union tra appsasionati di storia, lontani fisicamente, ma con i medesimi interessi.