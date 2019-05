Protesta contro Italpizza e Legacoop, blitz all'Extracoop del Grandemilia

Oggi Si Cobas e centro sociale Guernica hanno inscenato una protesta nel reparto surgelati del centro commerciale di via Emilia Ovest. esponendo striscioni e spiegando le ragioni del gesto al megafono fra la clientela e sotto gli occhi attenti dei responsabili di Coop.

"Prosegue così una settimana di sciopero che ha mostrato ancora una volta come le cosiddette "eccellenze" del territorio modenese ed emiliano siano centri di sfruttamento dove il caporalato non è un incidente di percorso ma una delle principali fonti di guadagno e competitività e per questo un interesse garantito da istituzioni e politica locali, Dove i decreti sicurezza del governo diventano armi di ricatto, le questure servizi di vigilanza privata a disposizione delle aziende #DoveLaLeggeMangiaLaPizza", spiegano i promotori dell'iniziativa.