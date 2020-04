Bollettino dell'ospedale di Modena: 218 pazienti COVID positivi e 43 pazienti

Forniamo il consueto Bollettino con le principali notizie rispetto alle attività organizzative dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena in riferimento all’infezione COVID-19 attuate in stretta e costante sinergia con l’Azienda USL di Modena, nell’ottica di garantire un’azione di sistema.

La situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in Azienda Ospedaliero Universitaria 218 pazienti COVID positivi: 88 all’Ospedale Civile e 130 al Policlinico. Di questi, sono in terapia intensiva 43 pazienti, dei quali 18 nella terapia intensiva del Policlinico di Modena e 25 presso l’Ospedale Civile, e 19 pazienti in sub intensiva, distribuiti tra i due ospedali. In degenza ordinaria sono seguiti 156 pazienti, 52 all’Ospedale Civile di Baggiovara e 104 al Policlinico.