Decreto, Bonaccini: "Il Governo ha chiarito, no restizioni per lavoratori e merci"

"E’ positivo che il Governo abbia chiarito in modo inequivocabile come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Così come non esiste fra le tutte province dell’Emilia-Romagna. E’ dunque garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Sia chiaro, gli spostamenti vanno ridotti al massimo e vanno limitati a ragioni di lavoro e di necessità", lo ha dichiarato Stefano Bonaccini.