Borghi Modenesi | Viaggio tra bellezze e curiosità di Vignola

Vignola è una delle più belle città modenesi di origine medievale, sarà grazie al suo castello ancora circondato dal suo fossato o sarà per la torre che dà accesso al quartiere più antico. E' proprio la Rocca il simbolo di questa cittadina, edificata prima del 1178, anno in cui venne redatto un documento che ne attestava l'esistenza.

Al suo interno si possono ammirare affreschi tardoantichi nella Cappella castellana, e poi le torri e passi segreti interni. Di fronte si trova il Palazzo Boncompagni, che ormai è però noto come Palazzo Barozzi, per la presenza di una delle scale più incredibili del mondo, progettata dall'architetto Jacobo Barozzi.

Un cognome che torna protagonista a Vignola presso la pasticceria Gollini, nella quale la torta nera diventò, una volta che la famiglia si trasferì da Modena a Vignola, la torta Barozzi. E infine non può mancare una visita alla chiesa vignolese, così come una passeggiata lungo la via principale del centro che di sera si riempie di giovani, mentre con l'arrivo della bella stagione l'appuntamento è in bicicletta nelle Basse, accanto al fiume Panaro.