Borghi Modenesi | Maranello, viaggio nei luoghi della Ferrari

Maranello è la città della Ferrari, per scoprirlo basta guardare il colore dei cordoli dei marcapiedi o delle rotatorie, o le strisce pedonali. Altrimenti basterà raggiungere il piazzale della parrocchia di Maranello per ammirare la rotatoria con il cavallino diventata il simbolo della città. Per gli amanti della Rossa sarà capitato di videre mille volte l'entrata sul retro della Ferrari, situata su via Nazionale, di fronte allo store Ferrari meta per i turisti in cerca dell'ultimo gadget. Il viaggio continua al museo Ferrari che ogni anno raccoglie più di 344.000 visitatori.

Un'entrata imponente, anticipata da una statua davvero particolare della monoposto, mentre nelle vie vicine si possono vedere i luoghi dove noleggiare automobili modenesi e bolognesi di lusso. Infine, il percorso si conclude presso l'azienda Ferrari, con la sua galleria del vento in cui ogni prodotto automobilistico è stato testato, e se vi presenterete per le ore 18.00 potrete vedere centinaia di dipendenti Ferari uscire tutti insieme con la divisa Rossa. Un'esperienza che il vero appassionato non può perdere.