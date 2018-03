Borghi Modenesi | Viaggio tra storia e curiosità di Nonantola

Nonantola è uno dei più antichi borghi modenesi che si è conservato nel tempo, anche grazie alla sua nota Abbazia. In questa cittadina sono avvenuti importantissimi eventi storici. Basti pensare che da questa abbazia passarono papi, re ed imperatori, sia vivi che morti. Il primo fu il re dei Longobardi Astolfo che nel 752 fondò l'abbazia affidando il compito all'abate Anselmo. Qui venne poi traslato il corpo di San Silvestro da Roma, e vide la sepultura di papa Adriano III, nonché fu luogo di incontro tra papa Marino e Carlo il Grosso. Il centror è quindi la chiesa di San Silvetro, il simbolo di Nonantola. Nonché il Museo Benedettino di Arte Sacra, che tra le varie reliquie conserva anche quelle della Santa Croce, ovvero uno dei più grandi frammenti del legno della croce di Cristo. E come ogni città medievali è composta, Nonantola presenta due torri una detta dei Bolognesi e una detta dei Modenesi, in quanto questa cittadina fu da sempre luogo di competizione tra le due città emiliane. Infine, vi invitiamo a vedere la Chiesa di Santa Maria fuori le mura, risalente al 1325, l’edificio fondato dalla Compagnia dei Battuti o dei Flagellanti, che rappresenta uno dei luoghi di culto tra i più importanti nella Nonantola medievale.