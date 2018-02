Borghi Modenesi | Viaggio tra le bellezze e le curiosità di Castelvetro

Continua la nostra rubrica dedicata ai comuni della provincia modenese, in cerca delle bellezze e delle curiosità che li caratterizzano. Questa volta il protagonista è Castelvetro, uno dei borghi più belli d'Italia. Un borgo particolare che si è meritato negli anni il continuo afflusso di turisti, grazie alla sua ricca enogastronomia, ai suoi sapori, ai luoghi da visitare e alle meraviglie artistiche che conserva.

E' considerato da molti modenesi il borgo più romantico della provincia ed è noto a molti come la città delle torri, in quanto ve ne sono ben sei, ed infatti oltre a quella della piazza centrale, o meglio nota come Torre dell'Orologio, tra le altre spiccano la Torre delle Prigioni e il Torrione del Palazzo Comunale. Il cuore del paese è sicuramente la piazza a decorazione di scacchiera, una scelta iconografica rara nella nostra regione, e a pochi passi da questa si trova la sede dell'Enoteca Regionale, in cui sono conservate più di 200 etichette emiliano-romagnole, nonché la più ricca e variegata collezione di Lambrusco Grasparossa DOP e Aceto Balsamico Tradizionale DOP.