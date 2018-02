Borghi Modenesi | Castelnuovo Rangone. Borgo medievale e città del maiale

Castelnuovo Rangone è un esempio di borgo medievale che si è aperto negli ultimi decenni al mondo grazie all'esportazione di un prodotto simbolo dell'Emilia, il maiale. Le origini del paese risalgono al 1025, quando il vescovo Ingone donò all'abate di San Pietro Ardorico dei terreni in un certo Castro Novo, che sarebbe diventato Castelnuovo. Il termine Rangone poi fu aggiunto in un secondo momento, quando nel 1391, i Pico furono obbligati ad andarsene dal borgo, perché i marchesi di Ferrara decisero che il castello, così come il controllo del borgo, sarebbe passato in mano ai Rangone. Da quel momento Castelnuovo diventò un borgo sempre più fortificato e continua rivalità con la vicina Castelvetro, a causa di questioni di confine e ancor più di orgoglio municipale. Quel dominio quasi feudale terminò enl 1796 quando i francesi guidati da Napoleone spodestarono i Rangone, e ribatezzarono il paese come Castelnuovo Piano, e diventò capoluogo del dipartimento del Panaro, ma quella del Comune di Castelnuovo fu una vita breve. Infatti, quando tornarono gli Asburgo-Este a controllare la zona modenese, fu abolito il comune e Castelnuovo passò sotto l'amministrazione di Spilamberto. Bisognerà attendere Luigi Carlo Farini che nel 1860, ne farà definitivamente un comune, anche se i giorni di gloria arriveranno successivamente, quando negli anni '70 e '80 il paese diventò simbolo dell'industria alimentare legata al maiale, tanto che gli olandesi nel 1997 donarono un maiale, realizzato da Kee Sansen, alla città, che sarà posto nella piazza centrale.h