Buk Festival approda in centro storico. La due giorni modenese dei libri

E' tornato per la sua XI Edizione Buk, il festival della piccola e media editoria, ideato e organizzato da Francesco Zarzana. Per la prima volta Buk non si e' svolto all'interno del Foro Boario, ma nel centro storico di Modena, con attivita' che hanno visto protagoniste varie sale e piazze del centro. Tanti gli appuntamenti e gli incontri in questi due giorni, con possibilita' di incontrare gli autori, le case editrici, e tanti eveni collaterali, tra cui quelli dedicati ai bambini. Una due giorni che ha portato migliaia di persone in centro storico per scovare il libro che tanto cercavano, o per incontrare un nuovo autore o casa editrice di cui fare la conoscenza. Ampio spazio e' stato dedicato ai giovani e agli scrittori esordienti. Perche' lo sappiamo una grande editoria esiste solo se nei territori e' radicata una piccola e media editoria.