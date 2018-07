Caduto albero poco distante da una coppia con bambino. Vigili del fuoco intervenuti in via Morane

Stava procedendo lungo il marciapiede verso il centro Commerciale La Rotonda di via Morane la coppia di giovani genitori con un bambino piccolo in carrozzina, quando hanno visto un albero del parco cadere poco distante da loro. Prontamente i vigili del fuoco, che stavano portando avanti un lavoro nella zona, sono intervenuti e hanno visto che l'albero versava in condizioni pessime. Per questo motivo hanno deciso di agire sia su quello che sul vicino, e ora saranno controllati tutti quelli nella zona.