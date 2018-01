Cambia sistema pagamento parcheggi. Ecco come funziona

Scatta da oggi il cambio di sistema per il pagamento dei parcheggi a Modena. Ovvero, non servirà più esporre il biglietto del pagamento, ma basterà inserire la targa della propria auto nel parcometro e la posizione del vostro veicolo. E ciò vale anche per chi utilizza il bonus dei 15 minuti di parcheggio gratuito. Grazie a questo nuovo sistema sarà possibile aumentare il tempo di permanenza nel vostro parcheggio aggiungendo monete anche da un parchimetro diverso da quello in cui avete inserito la targa.

Infatti, basterà presentarsi ad uno dei tanti parchimetri di Modena, inserire nuovamente la targa e la posizione del vostro veicolo, e introdurre la moneta aggiuntiva. Inoltre, il Comune ha disposto due parchimetri lungo via Emilia per chi dovesse trovarsi in centro, che si trovano in piazza Mazzini e in piazza Matteotti.