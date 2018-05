Camminata Italiana fa tappa a Modena. Il medico che in 2.300 km a piedi divulga il sociale

Giovanni Malaguti è il medico della Camminata Italiana, un percorso di 2.300 km che è partito da Firenze il 7 Aprile e si concluderà a Mantova il 3 Giugno, dopo aver attraversato ben 11 regioni. Una camminata durante la quale Malaguti ha incontrato tante realtà sociali del territorio per rafforzare un network che lavora in tre ambiti, ovvero il benessere della persona, l'Africa e i diritti dei bambini. L'iniziativa, raccontata sul sito Camminata Italiana e su Facebook, vuole da un lato divulgare questi valori sociali e dall'altro invogliare le persone a camminare perché il benessere fisico, psichico e affettivo è fondamentale per vivere bene.