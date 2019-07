Tra le hit dell'estate 2019 "Pressione Regolare" della modenese Valentina Tioli

E' uscita da appena un mese e mezzo e la canzone "Pressione Regolare" della cantante modenese Valentina Tioli ha già raggiunto le 400 mila visualizzazioni. La semifinalista di X Factor 2013 è riuscita in questi anni, tra Modena e Milano, a costruirsi un'identità sempre più forte nel panorama della canzone italiana, con Giungla nel 2018 che ha raccolto mezzo milione di visualizzazioni su YouTube e con la scrittura di canzoni sempre in radio per altri cantanti. Il talento di Valentina l'ha seguita in questi 6 anni dalla fine della sua esperienza ad X Factor e la porterà presto a sfidare i big italiani al Festival di Castrocaro.