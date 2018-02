Lo Sproloquio con Sandrone pungente, Sgorghiguelo sconsolato e la Pulonia fan del Blasco

Anche quest'anno il carnevale di Modena ha visto ampia partecipazione, con una piazza Grande riempita, tanti bambini con maschere variopinte, e molti più adulti ad ascoltare lo sproloquio di Sandrone. E' infatti un appuntamento che non può mancare quello con la maschera modenese, che insieme a lei, ha fatto salire sul balcone del palazzo Comunale anche altre maschere sia della provincia, sia di altre parti d'Italia come Bergamo, Verona e Vercelli. Poi è stato il momento della mini-famiglia Pavironica. E poi il grande momento della Famiglia Pavironica con un Sandrone che ha ricordato temi politici scottanti come i chioschi e il nuovo centro per la creatività, con uno Sgorghigulo che ha dichiarato la sua partecipazione al funerale del Modena e la Pulonia che al concerto del Blasco non ce la faceva più e ha lanciato anche lei il reggiseno.