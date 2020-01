Con ButterLife di Vital Signal in a Touch (VST srl) installato nella farmacia di Castelnuovo Rangone è possibile misurare e comprendere il tuo stato di salute in pochi istanti e senza sforzi. Un check-up di base in tempo reale con il solo tocco delle mani, ButterLife mostra i 5 parametri vitali necessari per una valutazione affidabile dello stato di salute secondo le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.