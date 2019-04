Carpiolo recuperato dal Centro Fauna fra le case di Sassuolo - IL VIDEO

Nei giorni scorsi una telefonata dal Commissariato di Polizia di Sassuolo ha segnalato al Centro Fauna "Il Pettisorro" la presenza di un capriolo tra le abitazioni che si stava dirigendo verso il centro città. Attese le nuove segnalazione per riuscire a individuare con precisione l'animale, i volontari sono partiti alla volta di Sassuolo. Per fortuna l'esemplare di capriolo maschio era entrato in un cortile con un ampio giardino: un'attimo per organizzare la cattura e via. L'animale è stato immobilizzato e portato al Centro di via Nonantolana per le cure del caso, da dove sarà poi rimesso in libertà.