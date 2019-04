Il 25 Aprile a Modena. Per la prima volta anche il Tortellante tra le iniziative

Come ogni anno le celebrazioni della Liberazione per il 25 Aprile iniziano giorni precedenti, e ogni anno prevedono novità. Quest'anno tra le tante novità vi è la partecipazione del Tortellante partendo dal concetto dell'inclusione del diverso, per poi andare alla mostra di documenti della seconda guerra mondiale per la prima volta in Italia e per concludere poi con il progetto urban finalizzato a far conoscere i luoghi della Resistenza a Modena.