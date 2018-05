Cgil davanti alla sede di Confindustria. "Basta precarietà, rivogliamo dignità del lavoro"

SI è tenuta questa mattina a Modena la manifestazione della CGIL lungo le vie della città per arrivare in via Bellinzona davanti alla sede di Confidustria. Gozzi, segretario generale Cgil Modena, ha dichiarato: "L'occupazione non è aumentata, ad aumentare è la precarietà. Noi vogliamo che si torni ad lavoro dignitoso, perché ci hanno tolto troppi diritti."