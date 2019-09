Chiusa in casa con la figlia, ma intervengono tempestivamente i Carabinieri

Era scappata circa un mese fa dalla comunità dove si trovava insieme alla figlia di tre anni e si era rifugiata presso l'abitazione di un amico, nella zona di Montebaranzone di Prignano. Un gesto che di fatto aveva vanificato il periodo trascorso in una struttura protetta per testare le sue capacitò genitoriali, costringendo il Tribunale dei Minori ad emettere un decreto che prevedeva l'allontanamento della figlia. E proprio ieri i servizi sociali di Modena avevano raggiunto l'appartamento in cui la 30enne si era stabilita, con il compito di portare via la bambina e affidarla a chi potesse prendersene cura.

