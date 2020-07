Cittadini manifestano in Viale Gramsci: "Ci sentiamo abbandonati"

Erano una cinquantina i residenti che ieri sera si sono trovati a manifestare in viale Gramsci insieme al Comitato e ad alcuni politi di centrodestra, a seguito della rimozione, a quanto detta dal Comune momentanea, delle panchine, frequentate di giorno dagli anziani e di sera dagli spacciatori.

Per il Comitato Viale Gramsci quella delle panchine è solo l'ultimo dei motivi per scendere in strada e gridare il proprio sdegno contro l'operato dell'Amministrazione Comunale. "Ci sentiamo abbandonati - spiegano dal Comitato - due volte su tre che chiamiamo la Polizia perché vediamo che qualcuno sta spacciando o sta facendo i propri bisogni in pubblico in mezzo alla strada, gli Agenti non vengono. Siamo stanchi di essere trattati come cittadini di serie B."