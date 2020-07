VIDEO | Al Centro Fauna arriva una insolita civetta (quasi) albina

Dopo il riccio albino di alcuni anni fa, è arrivato il momento di un'altra bizzarra sorpresa della natura, una civetta albina, anche se non la si può definire un vero e proprio albinismo in quanto mancano caratteristiche particolari per essere completamente albina per esempio gli occhi rossi. Alcuni giorni fa i volontari del Cntro Fauna selvatica "Il Pettirosso" sono stati chiamati a Rovereto sulla Secchia per recuperare il bizzarro esemplare che era stato segnalato in difficoltà.

In effetti i sacchi aerei erano notevolmente dilatati a seguito di qualche patologia. Subito trattato, ora sta meglio, ma si è perplessi sulla fattibilità della sua liberazione, in quanto non potendosi mimetizzare diventa facile preda e troppo visibile alle sue prede.

Intanto il Centro Il Pettirosso ha superato, nonostante il lockdown, i 3.000 ingressi da inizio anno.