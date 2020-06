Nasce a Modena Coda Agile. Prenotato il posto, il cliente potrà attendere il suo turno senza rimanere in coda

Cristiano Benassati ha presentato in Corso Duomo a Modena la sua Coda Agile, ovvero un sistema innovativo che una volta installato all'entrata delle attività commerciali e di servizi consentirà ai clienti di poter prenotare il proprio posto per entrare senza costringere l'utente a rimanere in coda, in quanto potrà allontanarsi e ritornare quando sarà il suo turno. Non solo l'utente potrà gestire la coda in quanto il sistema Coda Agile considera in modo equo le prenotazioni effettuate tramite app e quelle fatte dal Totem.

Infine, l'utente può prenotare l’accesso al tuo negozio e il proprio numero in coda anche da remoto, tramite l'app Coda Agile, potendo controllare gli orari di maggiore affollamento e prenotando l’accesso tramite un ticket virtuale. Infine, il sistema di gestione della coda è capace di monitorare entrambe le tipologie di prenotazioni (quelle effettuate in loco tramite totem e quelle da remoto tramite app), fornendo una equa distribuzione del rilascio dei ticket di accesso.