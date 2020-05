Cognento: dove la leggenda vuole nacque San Geminiano

Dove nacque San Geminiano, gli storici non hanno risposto a questa domanda per mancanza di documenti, tuttavia le leggende locali raccontano che il luogo di nascita sarebbe Cognento. Questa frazione di Modena è famosa per la sua chiesa, dove sempre secondo la leggenda vi sarebbe stata la casa di Geminiano, e sempre lì vicino anche la Fonte Miracolosa. Quella che vediamo oggi è una struttura del'800 realizzata dall'Architetto Mignoni, ma le sue orgini sarebbero molto più antiche, ovvero risalirebbero a 1700 anni fa. Infatti secondo la leggenda, il piccolo Geminiano un giorno decise di attirare gli uccellini dentro al forno per cuocerli, ma ecco che vide giungere la madre e per paura di essere punito scappò via. La madre ignara che il forno contenesse gli uccellini e sopratutto che fossero vivi, aprì la porta del forno e questi le volarono addosso accecandola. Geminiano pregò Dio per trovare una soluzione e gli fu indicato di prendere l'acqua da una fonte lì vicina e di imporre le mani bagnate di quel liquido sugli occhi della donna. Il giovane Geminiano seguì quegli ordini e imposte le mani sugli occhi della donna, ella tornò a vedere. Ciò che incuriosisce non è tanto la leggenda in sé, ma il fatto che da quel momento Cogneno diventò meta di pellegrini in cerca di una guarigione anche i giornali modenesi dell'800 e del '900 parlano di miracoli avvenuti contestualmente a quel luogo. Non solo, a quanto pare la tradizione della Fonte è stata descritta da Vedriani nel 1663, ma potrebbe risalire anche a molto prima, in quanto Bonifacio, padre di Matilde di Canossa, nel 1093 parlava di Cognento riferendosi ad una "Cappella consacrata ad onore di San Geminiano".