Modena conserva una delle collezioni tessili più importanti d'Italia

Forse non tutti i modenesi sanno che a Modena è presente una delle raccolte tessili più importanti d’Italia. Questa collezione è presente all’interno dei Musei Civici di Modena, in Largo Sant’Agostino, dove sono stati in esposizione anche abiti della collezione Gandini, che hanno arricchito le preziose sale dei Musei, sia nelle aree dedicate ai tempi più antichi, sia quelle dedicate alla modernità. Quella di Modena è una storia strettamente legata al tessuto, grazie alla sua vicinanza a Carpi, che insieme a Firenze e Milano, rappresentano le culle dell’abbigliamento Made in Italy. L’esperienza che si può vivere all’interno dei Musei Civici sui tessuti è molto più ampia rispetto alla sola osservazione delle meravigliose opere, in quanto è percorso plurisensoriale, in cui il tatto la fa da padrona. Infatti nella sala accanto a quella della collezione, il tessuto mostra il suo stato primordiale, consentendo ai turisti, con particolare attenzione per quelli non vedenti, di poter sentire le differenze tra un tessuto di origine animale ed uno vegetale, provando anche sensazioni che arrivano da lontano come per esempio l’insolito pelo di cammello.