La collezione Umberto Panini. Un viaggio nella storia della Maserati

La Collezione Umberto Panini è la più bella del brand Maserati raccolta nei decenni dalla famiglia Panini, conil compito di trasmettere i valori, il design e la storia di un brand che non solo nel 2014 ha festeggiato il suo centenario, ma che proprio in questi anni si sta lanciando verso la sfida dell'export verso USA e Cina. Le vetture della Collezione sono di grande valore anche grazie anche all'unicità di alcuni modelli, come la monoposto 6C 34, prodotta in soli 6 esemplari, portata alla vittoria dal grande Tazio Nuvolari nel Gran Premio di Modena del 1934. Insiemea d esse si trovano altri marchi di grande prestigio come Mercedes e Calidallac, oltre 60 fra motociclette e biciclette a motore oltre a 20 trattori d'epoca agricoli.