Le parole di Rossella Setti e Mattia Polisena, i due fidanzati vittime dell'aggressione avvenuta in via Bellentanina a Carpi. Queste le loro dichiarazioni a margine della conferenza stampa nella quale la Polizia ha anncunciato il fermo di tre dei quattro nordafricani finora individuati come responsabili dei fatti accaduti nella notte tra il 19 e il 20 aprile. Leggi l'articolo