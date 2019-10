IL VIDEO - Conclusi i lavori di ristrutturazione alla Città dei Ragazzi

Ultimata la ristrutturazione della piscina coperta della Città dei ragazzi. E’ il primo di una serie di interventi di riqualificazione del centro sportivo e delle attività a servizio dei ragazzi finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena con 550 mila euro.

Sono stati completamente ristrutturati gli spazi esistenti con una manutenzione straordinaria che ha previsto per prima cosa l’adeguamento normativo degli spazi spogliatoi, la sostituzione dei rivestimenti e delle pavimentazioni, la bonifica completa ed il ritinteggio complessivo della zona vasche oltre all’inserimento di docce e servizi igienici. Questo garantirà già in questa prima fase la funzionalità dell’attività sportiva nella stagione 2019-2020 adeguando e rinnovando gli spogliatoi e gli spazi comuni. Sono stati inoltre adeguati tutti gli impianti idrici sanitari e messe in sicurezza le strutture con interventi di miglioramento sismico.