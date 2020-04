VIDEO | La pensione arriva con i Carabinieri, prima consegna a Sassuolo

Grazie alla collaborazione tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, migliaia di pensionati di età pari o superiore a 75 anni potranno richiedere la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici Postali.

Un'opportunità che si è concretizzata nelle scorse ore anche nel modenese, con la prima consegna effettuata dai militari. Il primo pensionato a ricevere il denaro a casa è stato Fedele, un 90enne residente a Montegibbio. A seguire una secondo assegno è stato consegnato anche ad un uomo di Campogalliano.

In base alla convenzione appena sottoscritta i Carabinieri si recano presso gli sportelli degli Uffici Postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un’apposita delega scritta. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni.