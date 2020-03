VIDEO | Ginnastica dolce per tenersi in forma a casa con la Medicina dello Sport dell'Ausl

Visto che per la nostra salute è necessario in questi giorni restare a casa, sempre per la nostra salute è molto importante che l'attività fisica quotidiana non si esaurisca nel percorso divan-frigo-tavola e ritorno perché questo ci farebbe davvero male, soprattutto a chi soffre di malattie croniche come diabete, ipertensione, obesità, malattie cardiovascolari in genere, bronchite cronic, ansia e depressione

Per queste persone - ma anche per tutti quelli che hanno bisogno di "riattivarsi - ecco una serie di esercizi semplici di ginnastica dolce da svolgere quotidianamente in casa propria, proposti e realizzati dalla Medicina dello Sport dell'Azienda Ausl di Modena.