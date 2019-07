Controlli interforze al Novi Sad per contrastare lo spaccio

E' da qualche settimana che nel parco Novi Sad avvengono attività legate al controllo integrato del territorio e ieri sera è avvenuto un servizio interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale ed esercito. L'iniziativa si inserisce in un'area di Modena che è tornata alle cronace in queste settimane per essere frequentata tra gli altri anche da spacciatori di droga.

Durante il servizio interforze di ieri sera sono state controllate 17 persone e 10 veicoli, oltre che le attività commerciali e i bar della zona. Dai controlli è stata fermata e denunciata una persona priva di documenti e trovata e fermata una seconda persona stranieri con ingente quantità di droga.