Centro Storico vandalizzato dal corteo degli anarchici

Quello che molti avevano previsto alla vigilia della manifestazione anarchico-antagonista fissata per oggi, 25 aprile, si è puntualmente verificato. Come un copione già scritto. Circa 400 persone si sono date appuntamento per il corteo, per lo più arrivando da Lombardia e Piemonte, e hanno sfilato per le vie della città compiendo vandalismi. Convocata in nome del contrasto all'apertura del Centro Rimpatri di Modena, la manifestazione è stata una rivendicazione di antifascismo "militante", in opposizione a quello delle cerimonie istituzionali della Festa della Liberazione.