Presidi anti-Salvini. Confesercenti Modena: "Dopo 25 Aprile, esercenti e modenesi preoccupati"

Il pomeriggio di domani sarà molto "animato" in centro storico con Salvini e il centrodestra che manifesteranno contro gli atti vandalici del 25 Aprile fatti dal corteo degli anarchici, e con altre tre manifestazioni in atto contro Salvini lo stesso giorno, tra cui gli anarchici stessi. La preoccupazione è sentita sia dai commercianti del centro storico, ma è percepita anche dai modenesi che secondo Confesercenti Modena più difficilmente andranno in giro per fare shopping.