Alla scoperta di...Sassuolo

Sassuolo è la terza città più popolosa del territorio modenese, famosa per essere la capitale del distretto ceramico più grande d'Italia e uno dei più importanti del mondo, ma anche nota come città dalle interessanti proposte culturali e architettoniche, in particolare il palazzo ducale. Sassuolo prende il nome dalla geografia che lo circonda ovvero molto sassosa e rocciosa, e a sua volta ha dato il nome al Sassolino, che identifica in realtà non uno ma ben due prodotti locali, ovvero un liquore e un salume.

Il simbolo della città è senza dubbio il Palazzo Ducale, considerata una della Delizie Estensi e che fu utilizzato dal duca Francesco I d'Este in poi come residenza estiva dei duchi di Modena. Un palazzo famoso per i sui affreschi interni, a cui si può già fare accenno nel limitrofo Santuario di San Francesco in Rocca. Altrettanto singolare è la Peschiera, che un tempo era destinata all'allevamento ittico e che ancora sfoggia l'aquila Estense come simbolo di un passato nobiliare, un luogo che fu definito da Charles-Nicolas Cochin una bellissima grotta rustica nel suo Viaggio in Italia avvenuto nel 1758.

Girando per la città, nella zona più antica si incontrano invece la chiesa di San Giorgio, il protettore dei sassolesi, poco distante si trova Piazza Garibaldi, il centro serale per i cittadini, con il simbolo della città ovvero al torre dell'orologio. Superando la statua sotto di esso si può infine accedere ad un'opera artistica dedicata alla ceramica, proprio per il fatto che questa è la terra, insieme a Fiorano, dove questa antica arte ha determinato la nascita di uno distretti industriali più importanti d'Europa.