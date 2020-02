Crisi da Cimice Asiatica: calano le giornate di lavoro nei campi

Arrivano 29.000 euro a Unimore per finanziare la ricerca sulla lotta alla cimice asiatica.L'iniziativa e' della Ciimla (Cassa integrativa indennita' malattia lavoratori agricoli), ente bilaterale costituito dalle organizzazioni cooperative, professionali e sindacali del mondo agricolo, che ha deciso di procedere alla donazione a favore del dipartimento di Scienze della vita dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia. L'assegno e' stato consegnato stamattina a Modena a un convegno in Camera di commercio, per fare il punto su ricerca e tecniche di difesa contro l'insetto. "L'invasione di questo insetto alieno- segnala la presidente di Ciimla Maria Luisa Caselli- sta causando un forte decremento nel numero di giornate di lavoro denunciate dalle aziende agricole modenesi.

Nei quattro trimestri 2018 erano state denunciate 459.213 giornate e nei primi tre trimestri 2019 sono state 425.053, con un differenza negativa di 34.160 giornate (-7,44%)". Il quarto trimestre e' in via di elaborazione, ma non incide sul numero finale perche' in ottobre, novembre e dicembre non ci sono attivita' agricole che richiedono un significativo impiego di manodopera. "Il calo delle giornate di lavoro significa minore occupazione, minore capacita' produttiva, minore indotto diretto e indiretto", puntualizza comunque l'ente bilaterale. Al convegno di oggi partecipano l'entomologa Lara Maistrello (docente Unimore che studia la cimice da anni), il biologo svizzero Tim Haye (uno dei massimi esperti mondiali nella lotta alla cimice asiatica), Gianfranco Anfora (Fondazione Edmund Mach), Luca Casoli (direttore Consorzio fitosanitario Modena) e Stefano Boncompagni (responsabile Servizio fitosanitario Regione Emilia-Romagna). "Modena e l'Emilia-Romagna sono in prima fila in Italia nella lotta alla cimice asiatica", dice Maistrello.