Animali feriti per la grandine, più di 200 in cura presso "Il Pettirosso"

Sono ingenti i danni provocati dalla grandine nel pomeriggio di ieri al Cento Fauna Selvatica "Il Pettirosso"; ma anche agli animali. Alcuni erano ricoverati dentro al Centro, ma più di duecento sono arrivati in queste ore presso il Centro portati qui da volontari, ma anche da cittadini, che hanno trovato fuori città. Un lavoro ingente quello che sta affrontando in questo momento il Centro, aiutato questa mattina da una quindicina di volontari, ma gli aiuti economici così come quelli di forza lavoro non bastano e si cerca nella popolazione modenese più persone e più donazioni.