"Padre David" alla processione di riparazione: "Omosessuali unitevi a noi contro la Sharia"

Come anticipato nei giorni scorsi Davide Fabbri, alias "padre David", ha partecipato alla Processione di riparazione, anche se la benedizione al rosone del Duomo promessa non è avvenuta. Si è infatti limitato a cospargere il sale lungo la processione nel centro storico. Gli stessi organizzatori della cerimonia religiosa hanno preso le distanze dall'eclettico personaggio - che non fa parte di ordini religiosi riconosciuti - spiegando che la sua presenza era ben vista, ma che al contempo non potevano fare nulla per mandarlo via. LA PROCESSIONE - IL VIDEO