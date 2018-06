IL VIDEO - Sporcizia, tanfo e degrado dietro al campo nomadi di via Danimarca

Il campo nomadi di via Danimarca, poco a nord di Torrenova anch'essa colpita da sporcizia e mendicanti, è sotto osservazione dei residenti e di chi lavora nelle aziende vicine. Le segnalazioni dei cittadini a riguardo sono state numerose in questo periodo a causa degli odori nauseabondi e del degrado in generale lungo via e in particolar modo nell'area di accesso al campo nomadi.