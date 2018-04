Degrado nella zona della Manifattura Tabacchi. Pattume nelle strade e cantiere in vista

Se la Manifattura Tabacchi doveva essere un luogo idoneo ai turisti, con il suo stile industriale e il suo cavallo di Palladino, è oggi invece segnalata da più modenesi poiché lasciata è stessa. Infatti, percorrendo la strada che conduce dalla stazione alla Manifattura ci si imbatte troppo frequentemente in pattume lasciato per terra e odori nauseanti. Giungendo poi presso la ex azienda di tabacchi, il turista si trova alla propria destra la statua del cavallo e alla propria sinistra un cantiere in bella vista lasciato a sè stesso. Non è stato infatti pensato di coprire la facciata dell'edificio con teloni, e così passando per la strada è inevitabile vedere lo stato di degrado. La struttura ha le finestre rotte e l'architettura interna semi-distrutta. Per non far entrare nessuno oltre alle catene hanno messo in alto persino il filo spinato. E intanto chi cerca l'arte industriale ottocentesca, vede una situazione poco piacevole.