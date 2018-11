Diffusione delle auto elettriche, la rivoluzione green resta ancora un miraggio

Un dato positivo quello registrato da Aci in Emilia-Romagna nel 2017 circa la diffusione della crescita delle auto elettriche con +19,7%, tuttavia se si osservano i dati in termini assoluti si sta parlando ancora di sole 596 vetture. A fronte di questa verità si aggiunge un secondo dato che non migliora la posizione della nostra regione nel panorama nazionale, infatti dal 2016 al 2017 le automobili elettriche in Italia sono passate da 5.743 a 7.560, ovvero sono cresciute per unità del 31,6%.

Osservando invece il dato a livello provinciale Modena è solo terza in classifica con 83 vetture (+38,3% rispetto al 2016). Un dato che supera la media nazionale per crescita, ma è insignificante dal punto di vista del dato assoluto, poiché le vetture a Reggio Emilia sono 144 e quelle a Bologna ben 168, anche se queste ultime hanno registrato reciprocamente una crescita del 6,7% e del 12%. Fanalino di coda regionale sono Piacenza e Ferrara con 13 vetture.

