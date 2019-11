Disagi in zona Madonnina: strade riaperte ma garage sotterranei ricolmi d'acqua

Le piogge intense di questi giorni hanno messo a dura i residenti in prossimità degli argini del fiume. Questa mattina sono stati aperti i ponti cittadini consentendo una migliore viabilità a Modena, tuttavia fino a poche ore fa erano ancora chiuse alcune vie di Zona Madonnina, in particolare via Cavana, via Pistoni e via Bering, dove l’acqua ha raggiunto i parcheggi delle aziende ed è entrata nei garage sotterranei. Questa area è infatti ancora sotto l'occhio vigile della Protezione Civile, che sta lavorando per liberare i garage sotterranei dall'acqua che li ha riempiti. Tuttavia, le aree non asfaltate circostanti sono ripiene d'acqua e inagibili, e dovranno probabilmente anch'esse essere liberate dall'acqua che penetrata all'interno del terreno.