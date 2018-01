Una domenica tra mostre e musei aperti e gratuiti. Le iniziative di oggi

Una domenica dedicata alla cultura con l'apertura di mostre e musei modenesi di grande prestigio. Aperte le sale espositive dei Musei Civici in largo Sant'Agostino dalle 16 alle 19, così come la mostra Mutina Splendidissima, dedicata all'antica Modena romana, ospitata presso il Foro Boario con ingresso gratuito. Il turismo a Modena continua in piazza Grande con l'apertura delle Sale del Vecchio Consiglio all'interno del palazzo comunale alle ore 18,

oltre alla visita sulla Ghirlandina per vedere il panorama di Modena al costo di 2 euro.

Interessanti anch ele mostre di "Architettura della Vita" presso Palazzo Santa Margherita e Palazzina dei Giardini in corso Canalgrande dedicata

alla figura poliedrica dell'architetto, designer e fotografo modenese Cesare Leonardi. Così come non è da perdere la mostra "Uno scrigno per l'arte" organizzata da BPER Banca in un viaggio nell'arte modenese del periodo Estense, che è ad ingresso gratuito e oggi è l'ultimo

giorno per la visita.

Sempre ad ingresso gratuito è la mostradella Fondazione Modena Arti Visive "Sequenza Sismica" di Filippo Maggia dalle 11 alle 19, così come quella del Museo della Figurina di Modena a Palazzo Santa Margherita con orario continuo dalle 10.30 alle 19.00. Mentre, come ogni prima domenica del mese apre il palazzo Ducale di Sassuolo con ingresso libero e gratuito dalle 10 alle 18.