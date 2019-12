IL VIDEO | Nek e la figlia cantano Jingle Bells, il duetto di Natale conquista la rete

Anche per i vip il Natale è sinonimo di famiglia. Lo sa bene Nek, che questa mattina ha condiviso su Instagram un video in cui interpreta 'Jingle Bells' insieme alla figlia Beatrice. "Quest’anno Beatrice e io gli auguri ve li facciamo così - scrive il cantante, che qui si mostra nelle vesti inedite di papà - Che sia un sereno Natale per tutti voi".

Il filmato - che da subito ha fatto incetta di 'like' e commenti - vede in primo piano Nek con la chitarra e, al suo fianco, la bambina. Alle loro spalle l'albero di Natale carico di doni e pacchi regalo. Inutile dire che Beatrice, intonatissima, sembra aver ereditato dal papà le doti canore: ogni nota è al suo posto, un'interpretazione tenerissima priva di sbavature. Un vero e proprio piccolo talento.

Beatrice è nata nove anni fa dall'amore del cantautore per la moglie Patrizia Vacondio, con cui è sposato da dieci anni. "Quando siamo insieme, è la mia guardia del corpo", ha raccontato l'ex coach di "Amici" a proposito di Bea. "Non ama condividermi. Quando l’accompagno a scuola preferisce che non entri nell’atrio, vuole evitare che i bambini mi chiedano un autografo. Se i fan chiedono troppe foto, dice: “Basta, il papà è mio”. E tutti rimangono spiazzati".