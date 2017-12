Duomo e Ghirlandina patrimonio Unesco. Gli 8 motivi di questa nomina

E' dal 1997 che il duomo di modena, la Ghirlandina e piazza grande sono patrimonio dell'Unesco. 20 anni di gloria per questi edifici, ma perchè sono così unici? Ecco gli 8 motivi:

1) E' stato definito come una "testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una civiltà o di una tradizione scomparsa"

2) Non tutti sanno, ma al Duomo di Modena nel XII secolo non accorrevano solo i pellegrini, ma anche tantissimi architetti, ingegneri ed artisti per imparare, infatti la nostra cattedrale era al centro della formazione Romanica nel nord Italia.

3) Per far parte dell'Unesco deve rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo, e lo è a pieno titolo, infatti fu il risultato di due geni, l'architetto Lanfranco e lo scultore Wiligelmo.

4) Il Duomo di Modena è l'unico esempio in Italia di un edificio che è riuscito a mantenere buona parte della propria struttura Romanica, cosa che non si può dire di altro luogo.

5) Il Duomo di Modena è una chiesa completa, infatti a differenza di quello di Bologna o di Reggio Emilia la sua facciata è stata conclusa, a dimostrazione del suo pieno compimento architettonico.

6) Seppur sia cambiata nel tempo, con l'aggiunta del Rosone nel duomo e del tetto a spiovento sulla Ghirlandina, tuttavia i due edifici sono rimasti come erano stati pensati da Lanfranco.

7) Nel 1167 vennero chiamati a Modena i migliori scultori dell'epoca, ovvero i maestri campionesi che erano considerato in Europa i più geniali in quella tecnica, e oggi ancora l'abside centrale del duomo ne racconta la creatività.

8) Grazie al duomo prima e a piazza grande successivamente, Modena diventò una ricca città, tanto che quella che è oggi la piazza principale della città dal Duecento si trasformò in un mercato tra i più fiorenti del Nord Italia.