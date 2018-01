Edicola della Rotonda. Oltre al crowdfunding si punta alla vendita di libri modenesi

Sono passati alcuni mesi da quando abbiamo incontrato Domenico Di Maiolo, il proprietario dell'edicola fuori dalla Rotonda, ma in questo periodo è stata tanta la partecipazione, tra cui l'idea dello scrittore Roberto Roganti, che ha portato in edicola i vecchi libri enogastronomici e storia modenese de Il Fiorino. Un rilancio dell'edicola come punto di incontro per gli amanti della storia e della cultura nostrana