Bloccato nel Panaro su un escavatore, recuperato in elicottero - IL VIDEO

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, l'addetto alla manovra di un escavatore si è trovato in difficoltà durante i lavori in corrispondenza delle casse di espansione del Panaro, in località San Damaso. L'uomo è rimasto bloccato nel fiume a bordo del mezzo, senza più la possibilità di muoverlo per guadagnare la riva.

Lanciato l'allarme, i Vigili del Fuoco hanno fatto intervenire l'elicottero, a bordo del quale l'uomo è stato issato con un verricello. Il protagonista della vicenda è illeso.

Attualmente sono in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco per tentare il recupero del macchinario, che si trova proprio sotto una delle aperture della diga, o quantomeno della sua messa in sicurezza anche alla luce della prevista ondata di piena delle prossime ore.